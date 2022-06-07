Три четверти россиян заявили, что стараются следить за речью

6 июня состоялся День русского языка. В честь такого события сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, как россияне относятся к своему языку.

Три четверти респондентов отметили, что стараются следить за своей речью. Они заявили, что не используют мат и жаргонизмы, а также грамотно пишут. Некоторые также поправляют людей из собственного окружения.

6% отметили, что относят себя к грамотным людям, однако уделяют речи не слишком большое внимание. Однако они позволяют себе использовать брань и слова-паразиты только в компании близких людей.

10% рассказали, что считают свою речь недостаточно грамотной, а 8% отметили, что совершенно не следят за словами и используют много цензурной лексики и слов-паразитов.