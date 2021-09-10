Треть россиян заявили, что не успевают уделять время семье из-за подработки

Многие россияне (33%) предполагают, что из-за подработки им не хватает времени на своих близких. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос проекта «Авито Подработка» и сервиса GigAnt.

31% человек не хватает свободного времени на досуг и увлечения. 18% заявили о том, что постоянно испытывают усталость и сталкиваются с проблемами со здоровьем. При этом спокойно переживают подработку 19% всех россиян.

При этом 28% женщин пытаются совмещать работу с уходом за ребенком. 19% опрошенных женщин заявили, что больше всего их привлекает работа по гибкому графику.