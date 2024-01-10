Интересное 10 января 2024, 16:32 Тренер по речи Тимур Рагга: в привычке тараторить есть отдельные эпизоды, связанные с психологическими моментами

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Привычка тараторить может указывать на отдельные эпизоды, связанные с психологическими моментами. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал тренер по голосу и речи Тимур Рагга.

У людей с суетливым мышлением речь, как правило, более быстрая и активная. Чтобы выработать навык более медленной речи, необходимо приобрести привычку замедляться.

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«Для этого выполняйте ряд упражнений. Например, читайте вслух по определенному алгоритму. Читая, делайте акценты на смысловых блоках. Таким образом, если вы будете тараторить, вы просто не успеете выделить главное с помощью интонации», — сообщил специалист.