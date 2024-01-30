Интересное 30 января 2024, 14:26 Тренер по речи Каспарова посоветовала установить с собеседником зрительный контакт

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Доверительные отношения с собеседником невозможно построить только с помощью красивой и правильной речи, крайне важны и невербальные сигналы. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

Она объяснила, что крайне важно установить с собеседником зрительный контакт. Благодаря этому человек почувствует, что к нему расположены, будет ощущать заинтересованность. Кроме того, зрительный контакт оказывает влияние и на саму речь.

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«Когда вы смотрите в глаза человеку, вы сонастраиваетесь с ним, а главное — делаете свою речь более красивой, потому что начинаете следить за ней, меньше использовать слова-паразиты, зато внимательнее слушать и пребывать в диалоге», — отметила эксперт.

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