Интересное 20 января 2023, 12:13 Тренер из Петербурга Алена Сибиева рассказала, как готовится к конкурсу «Бабушка Вселенной 2023» Тренер Алена Сибиева: это новый шаг для меня, новое направление

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В этом году тренер спортивно-боевых единоборств Алена Сибиева из Петербурга представляет Россию на конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023». О том, как проходит ее подготовка, написал «Петербургский дневник».

Для участия в конкурсе петербурженка готовит творческий номер, рассказ о себе и презентацию костюма.

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«Какой русский народный костюм без кокошника! В моем наряде он тоже будет присутствовать», — сказала 46-летняя участница.

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Сибиева призналась, что принять участие в конкурсе ее подтолкнуло обычное любопытство. Ей хотелось открыть в себе некую женскую сторону, а также попробовать какое-то новое направление в жизни.

«Мне совсем не близки эти конкурсы. Но потом подумала: „Почему бы и нет? Это новый шаг для меня, новое направление“», — добавила Сибиева.

Конкурс красоты «Бабушка Вселенной 2023» прямо сейчас проходит в Софии.