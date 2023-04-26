Интересное 26 апреля 2023, 12:53 Тренер Хамраев связал эффективное похудение с ранними подъемами по утрам

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Ранний подъем по утрам способствует эффективному избавлению от лишнего веса. Об этом сообщил тренер, мастер спорта по жиму штанги лежа Яков Хамраев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, примерно в с пяти до шести часов утра организмом вырабатывается гормон соматотропин, который отвечает за общее самочувствие и похудение. Также с восходом солнца выделяются «гормоны активности» кортизол и адреналин.

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Как сообщил сайт kp.ru, для комфортного раннего подъема необходимо ложиться спать не позднее 22:00.