Тренажерка и мобильное управление. Представлен концепт максимально комфортного вагона

Так называемый «отель на колесах» был представлен на форуме PRO//Движение.1520. По словам Александра Лошманова, замгендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга», разработчики сделали максимальный упор на комфорт у удобство пассажира.

Вагон повышенного комфорта

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Такой вагон может включить в себя прихожую, отдельную комнату для багажа, а также и одно-, двух- или четырехместные купе с отдельными душевыми и туалетными комнатами.

«Пока в качестве концепции — так называемый „туристический поезд“, или „отель на колесах“. Мы предполагаем, что в вагоне может быть размещена стойка лобби для проводника — теперь не придется проверять билет на улице, все предусматривается как в лучших отелях мира.

Каждый пассажир сможет управлять со смартфона основными сервисами, такими как свет, температура, общение с проводником, заказ блюд в ресторане и т. п. Кроме того, ТМХ показал концепцию тренажерного зала в поезде.