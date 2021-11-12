Трейлер «Затерянных в космосе» появился в Сети

Студия Netflix представила фанатам трейлер очередного проекта. На официальном YouTube-канале появился видеоролик, посвященный третьему сезону фантастического сериала «Затерянные в космосе». Об этом сообщил «Ридус».

Сериал рассказывает о семействе Робинсонов. Третий сезон станет последним в саге.

«В последнем эпическом сезоне инстинкт выживания берет верх: Робинсоны торопятся объединить и защитить Альфу Центавра от вторжения роботов», — сказано в официальном синопсисе проекта.

Первый сезон проекта выпустили в 2018 году. Сюжет сериала рассказывает о недалеком будущем. Космический корабль, на котором находятся путешественники, попадает в аварию и оказывается на планете на расстоянии нескольких световых лет от планируемого места назначения. Семья Робинсонов пытается выживать в рамках возникших обстоятельств.