Трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» появился в Сети. Главные роли в сериале исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Об этом сообщили «Дни.ру».

В новом сезоне Алекс Леви (ее сыграла Дженнифер Энистон) уходит из программы после долгих лет работы. Однако руководству удается вернуть ее назад. Однако эта новость приводит в ярость ее коллегу по программе — Брэдли Джексон (Риз Уизерспун).

Авторы шоу пытаются справиться с последствием скандала, который разгорелся из-за телеведущего Митча Кесслера. Мужчину обвинили в сексуальных домогательствах, из-за чего рейтинги программы сильно пострадали.

Во втором сезоне авторы проекта поднимут множество острых вопросов, которые нависли над современным американским телевидением. Персонажи обсудят тему расизма и токсичности.

Новый сезон стартует 17 сентября. Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов. Созданием проекта для Apple TV+ занимается мультимедийная компания Hello Sunshine, принадлежащая Риз Уизерспун.