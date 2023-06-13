Интересное 13 июня 2023, 14:46 Трейлер видеоигры Starfield появился в Сети Компания Bethesda Softworks представила новый трейлер игры Starfield

Читать 360tv в

Сюжетный трейлер своей новой видеоигры Starfield появился в Сети. Его опубликовала компания Bethesda Softworks. Об этом сообщил RT.

Трейлер представили на мероприятии Xbox Games Showcase 2023. В ролике представили элементы геймплея, среди которых стрельба и полеты на космических кораблях. В ходе игры геймеры отправятся в путешествие по галактике. Им предстоит отыскать артефакты и «разгадать тайны вселенной».

Реклама

Премьера игры состоится 6 сентября 2023 года.