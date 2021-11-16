Трейлер сиквела «Аббатство Даунтон» появился в Сети

Киностудия Focus Features занимается работой над полнометражным фильмом, который станет сиквелом популярного в Британии сериала «Аббатство Даунтон». На днях на официальном YouTube-канале студии появился трейлер новой картины. Об этом сообщила «Газета.ru».

Зрителям пока не раскрыли сюжет фильма. Многие фанаты предполагают, что фильм расскажет об истории семьи Кроули после встречи с королем Георгом V и его супругой королевой Марией.

Роли в картине исполнили Хью Бонневилль (граф Грэнтэм), Элизабет Макговерн (леди Грэнтэм), Мишель Докери (лэди Мэри), Лора Кармайкл (леди Эдит), Джим Картер (мистер Карсон), а также Мэгги Смит (леди Вайолет) и другие.

Режиссерское кресло занял Саймон Кертис, получивший известность благодаря работам «Семь дней и ночей с Мэрилин» и «Женщина в золотом». Выпустить фильм планируют в марте 2022 года.