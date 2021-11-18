Трейлер шестого сезона сериала «Пространство» появился в Сети

Amazon Prime презентовал трейлер шестого сезона научно-фантастического сериала «Пространство» («The Expanse»). Об этом сообщили InsNews.

Сюжет сериала основан на серии бестселлеров Даниэля Абрахама и Тая Френка. Этот сезон станет для проекта заключительным. Сюжет посвящен космической войне. Представители Альянса Внешних планет, Земли и Марса сразятся с радикалами, руководит которыми Марко Инорса.

В съемках сериала приняли участие актеры Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Кэс Анвар и другие. Роль шоураннера занял Нарен Шанкар. Посмотреть новые серии можно будет с 10 декабря.

Ранее американский актер Хит Фриман скончался. Известность мужчина получил благодаря съемкам в сериале «Кости». Погибшему был всего лишь 41 год.