Трейлер сериала «Звездный путь: Странные новые миры» появился в Сети

Студия Paramount Pictures начала работу над сериалом по вселенной «Стартрека». Проект появится на платформе Paramount+ под названием «Звездный путь: Странные новые миры». На днях трейлер сериала опубликовали в Сети. Об этом сообщил «Ридус».

Проект расскажет о событиях, которые произошли за десять лет до действий в оригинальном сериале 1960-х годов. Капитан Кристофер Пайк, его коллега Уна и офицер Спок испробуют свои силы в преключениях, которые способны повлиять на жизнь всей Галактики.

Главную роль в картине исполнит Энсон Маунт, получивший известность благодаря сериалу Marvel «Нелюди». Также в актерский состав вошли Ребекка Ромейн, которая принимала участие в съемках оригинальной трилогии «Люди Икс», и актер «Сплетницы» и «Шоу 70-х» Итан Пек.

В качестве шоуранеров сериала выступят Алекс Куртцман, Акива Голдсман и Дженни Люмет. Премьера проекта состоится 5 мая на онлайн-платформе Paramount+.