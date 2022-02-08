Трейлер сериала «Викинги: Вальхалла» появился в Сети. Его представила стриминговая платформа Netflix. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на YouTube-канал платформы.

Новый сериал будет продолжением оригинальных «Викингов». В представленном видеоролике показаны главные герои проекта, а также сцены любви и боев.

Сюжет нового сезона будет развиваться спустя 100 лет после событий «Викингов», которые были представлены в период с 2013 по 2019 годы. Сериал состоял из шести сезонов, в которые входили 89 эпизодов. Премьера продолжения состоится 25 февраля.

Ранее руководство Neftlix подтвердило, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» точно получит продолжение. Совладелец компании Тед Сарандос сказал, что вышедший проект является лишь началом большой вселенной. Раньше информацию о продолжении «Игры в кальмара» озвучивал только ее режиссер Хван Дон Хек.