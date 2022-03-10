Трейлер сериала про Оби-Вана Кеноби появился в Сети

Студия Disney представила трейлер сериала про Оби-Вана Кеноби. Главную роль вновь исполнит Юэн Макгрегор. На экраны проект выйдет 25 мая. Об этом сообщили INC News.

В видоролике можно заметить таких персонажей, как Великий инквизитор и Рева. События сериала посвящены периоду, который произошел спустя десять лет после действий в «Мести ситхов». Многие ценители франшизы радушно восприняли тот факт, что к исполнению главной роли привлекли оригинального актера.

Сериал будет выходить на стриминговой платформе Disney+. Всего фанатам представят шесть серий.

Ранее компания по производству компьютерных игр Electronic Arts рассказала о выходе сразу трех игр по вселенной «Звездных войн». Геймерам представят приключенческий экшен, тактику и шутер. В разработке проекта также примет участие студия Respawn Entertainment.