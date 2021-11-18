Трейлер сериала «Пэм и Томми» появился в Сети

Стриминг-сервис Hulu, входящий в конгломерат Disney, представил первый трейлер сериала «Пэм и Томми». Об этом сообщил «Ридус».

Сюжет сериала посвящен масштабному секс-скандалу, участниками которого стали Памела Андерсон и ее тогдашний муж рок-музыкант Томми Ли. Отношения пары развивались довольно странным образом — звезды поженились спустя 96 часов после знакомства. Но ситуацию обостряет тот факт, что в интернет сливают личное порно знаменитостей. Сериал будет посвящен тому, как слив сказался на карьере и непростых отношениях Памелы и Томми. Многие зрители отметили невероятную схожесть актеров с историческими личностями. Премьера проекта назначена на 2 февраля 2022 года.