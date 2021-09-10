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    10 сентября 2021, 14:21

    Трейлер ремейка SW: KOTOR показали во время презентации новой PlayStation

    Оксана Лавнюженко

    Во время презентации PlayStation Showcase был продемонстрирован ремейк трейлера игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Проводили ее представители компании Sony, рассказало ИА Nation News.

    Трейлер ремейка SW: KOTOR показали во время презентации новой PlayStation

    Так, новый трейлер станет лишь временным эксклюзивом для PlayStation 5. Через некоторое время его планируют презентовать на ПК и Xbox. По информации от инсайдеров, данный проект обойдется его создателям в 70 миллионов долларов.

    Дата релиза игры пока держится в секрете. Возможно, он появится не ранее 2023 года. По одной из версий, это связано с тем, что у известного издателя EA к тому времени закончится лицензия на игры по вселенной Star Wars.