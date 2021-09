Трейлер ремейка SW: KOTOR показали во время презентации новой PlayStation

Во время презентации PlayStation Showcase был продемонстрирован ремейк трейлера игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Проводили ее представители компании Sony, рассказало ИА Nation News.

Так, новый трейлер станет лишь временным эксклюзивом для PlayStation 5. Через некоторое время его планируют презентовать на ПК и Xbox. По информации от инсайдеров, данный проект обойдется его создателям в 70 миллионов долларов. Дата релиза игры пока держится в секрете. Возможно, он появится не ранее 2023 года. По одной из версий, это связано с тем, что у известного издателя EA к тому времени закончится лицензия на игры по вселенной Star Wars.