Трейлер новых «Елок» с Ольгой Бузовой появился в Сети

Студия Тимура Бекмамбетова Bazelevs представила трейлер восьмого фильма новогодней кинофраншизы «Елки». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале студии. Об этом сообщили Nation News.

Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова и Яков Юровицкий выступили в качестве режиссеров новелл, из которых будет состоять картина. Евгений Кулик, Евгений Балуев, Алексей Южаков и Михаил Артемьев создали оригинальный скрипт к фильму.

«Встречайте трейлер главного новогоднего фильма „Елки“. Фильм выходит в прокат 16 декабря. Смотрите „Елки“, встречайте Новый год правильно! Ведь как год встретишь — так его и проведешь!» — отметили авторы проекта в описании к трейлеру.

Главные роли в картине исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Евгений Кулик, Антон Богданов и Дарья Мороз. Съемки проекта проходили в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и ряде других российских городов. Фильмы выйдет на экраны 16 декабря.