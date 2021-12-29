Официальный трейлер новогоднего спецэпизода сериала «Доктор Кто» появился в Сети. Эпизод получил название «Канун далеков». Об этом сообщили Inc News.

Серия выйдет на канале BBC 1 января 2022 года. Она будет посвящена героям, которые застряли в временной петле. Во время этого Доктору Кто и ее приятелям придется вступить в битву с инопланетной расой.

Главную роль исполнила Джоди Уиттакер. Также в съемках принимали участие актеры Мандип Гилл, Джон Бишоп и Джейкоб Андерсон и другие.