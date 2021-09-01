Трейлер нового фильма ужасов «Злое» появился в Сети

Трейлер хоррор-фильма «Злое» появился в Сети. Компания Warner Bros. опубликовала видеоролик на своем официальном YouTube-канале. Об этом сообщило РИА ФАН.

В качестве режиссера картины выступил Джеймс Ван. Главную роль исполнила британская актриса Аннабель Уоллис. По сюжету девушка переживает шокирующие видения убийств. Героиня узнает, что все ее видения сбываются в реальности.

Последней работой Вана в жанре хоррор стал фильм «Заклятие-2». Долгое время он работал над супергеройскими фильмами, включая «Аквамена», однако теперь решил вернуться к старому жанру.

Ван работал над сценарием вместе с Акелой Купером. За основу сюжета был взят рассказ Ингрид Бису. Ранее писательница работала над сценариями фильмов «Проклятие монахини» и «Заклятие-3: По воле дьявола».

Съемки картины стартовали в сентябре 2019 года. Изначально картина должна была увидеть свет в августе 2020 года, однако из-за пандемии премьеру пришлось перенести. Релиз фильма состоится 10 сентября.