Интересное 29 марта 2023, 23:44 Трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов» появился в Сети

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В Сети появился трейлер нового фильма американского режиссера Уэса Андерсона «Город астероидов» (Asteroid City). Картину планируют представить картину на Каннском фестивале. Об этом сообщил RT со ссылкой на Deadline.

Фильм появится в широком прокате 16 июня. В съемке картины приняли участие Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон и Уиллем Дефо. Проект выполнен в стиле ретрофутуризма. События картины разворачиваются в вымышленном американском городе в пустыне в 1950-е годы.