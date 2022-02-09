Трейлер мультфильма про Базза Лайтера из «Истории игрушек» появился в Сети

Анимационная студия Pixar представила трейлер мультфильма про Базза Лайтера — одного из главных героев мультфильма «История игрушек». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале студии. Об этом сообщили Nation News.

Режиссерское кресло занял Энгус МакЛэйн. Ранее мужчина работал над такими картинами, как «В поисках Дори», «Самозванец», «История игрушек и ужасов». Сюжет мультфильма будет посвящен космонавту Баззу Лайтеру. Вместе со своим роботизированным котом герой отправится в опасное путешествие.

Базз получил голос Криса Эванса, который получил известность благодаря ролям в фильмах «Мстители: Финал», «Защищая Джейкоба», «Прежде чем мы расстанемся». Мультфильм выйдет на экраны в июне 2022 года.