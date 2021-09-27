Трейлер «Макбет» с Фрэнсис Макдорманд появился в Сети

Первый тизер-трейлер к фильму «Макбет», над которым работает режиссер Джоэл Коэн, появился в Сети. Картина является экранизацией пьесы Уильяма Шекспира. Об этом сообщила «Газета.ru».

Главные роли в картине исполнили оскароносные актеры Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. Картина станет первой работой режиссера, которую он снял без участия его брата Итана.

Фильм выполнен в черно-белой цветовой гамме. Его стилистика отсылает к работам Карла Дрейера. Сюжет разворачивается в средневековой Шотландии. По сюжету с помощью колдовства трех ведьм лорд Макбет становится королем. Главному герою приходится идти на поводу у собственной жены, однако расплата за содеянное настигнет Макбетов.

В США картина выйдет в прокат 25 декабря. 14 января 2022 года фильм разместят на стриминговой платформе Apple TV+.