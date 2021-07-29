Трейлер «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом появился в Сети

Трейлер фильма «Король Ричард» появился на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. В главной роли кинокартины выступил голливудский актер Уилл Смит, рассказал сайт News.ru.

По сюжету духовный наставник хочет уберечь двух знаменитых теннисисток, сестер Уильямс, от дурного влияния уличной жизни Комптона и привести их к мировой славе. Главный герой решает стать тренером девочек, применяя неклассические методы тренировок.

В роли генеральных продюсеров «Короля Ричарда» выступили Винус и Серена. Они же сыграли главных героинь: Санийю Сидни — Винус, а Деми Синглтон — Серена. В российском прокате картина появится 26 ноября 2021 года.