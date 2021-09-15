Трейлер картины «Чемпион мира» с Хабенским и Янковским появился в Сети

Студия «Централ Партнершип» выпустила новый тизер-трейлер спортивного байопика «Чемпион мира». Главные роли в картине исполнили актеры Константин Хабенский и Иван Янковский. Об этом сообщило РИА ФАН.

Картина посвящена шахматному поединку между спортсменами Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Турнир состоялся в Филиппинах в 1978 году. Матч имел политический контекст, так как Корчной эмигрировал из СССР и запросил политическое убежище заграницей.