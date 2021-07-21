Трейлер фильма ужасов «Злое» появился в Сети

Студия Warner Bros. представила трейлер фильма ужасов «Злое». Режисером новой кинокартины выступил Джеймс Ван, сообщило РИА ФАН.

Главная роль в ленте досталась актрисе Аннабелль Уоллис, которая также снималась в хорроре «Проклятие Аннабель». Кроме нее, в ленте приняли участие Джейк Абель и Жаклин Маккензи.

Сюжет фильма ужасов завязан на девушке по имени Мэдисон, которую преследуют жуткие видения. Героиня начинает думать, что это не просто вымышленные образы, а вполне существующая реальность. Она должна побороть темные силы, несмотря ни на что.

Выход картины в России запланирован на 9 сентября. Также ее можно будет посмотреть и на HBO Max.