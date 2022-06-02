Трейлер фильма «Человек из Торонто» появился в Сети

В Сети появился трейлер фильма «Человек из Торонто», срежиссированного Патриком Хьюзом, известным по кинокартине «Неудержимые-3». Об этом написал Piter.TV.

По сюжету главный герой-неудачник, проживающий в Нью-Йорке, из-за ошибки бронирования в сервисе Airbnb попадает в криминальную разборку. Его принимают за известного убийцу, который имеет прозвище «Человек из Торонто».

Сценарий для фильма подготовили Крис Бременер, Джейсон Блюменталь и Робби Фокс. В главных ролях выступили Эллен Баркин, Кейли Куоко, Вуди Харрельсон, Кевин Харт, Лела Лорен, Джасмин Мэтью и другие.

Релиз проекта запланирован на стриминовом сервисе Netflix 24 июня.