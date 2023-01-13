Интересное 13 января 2023, 15:09 Трейлер фильма «Бо боится» с Хоакином Фениксом появился в Сети Piter.TV: киностудия A24 представила трейлер фильма «Бо боится» режиссера Ари Астера Публичное достояние

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Первый трейлер фильма «Бо боится» с актером с Хоакином Фениксом в главной роли появился в Сети. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на киностудию A24.

По сюжету главный герой — успешный бизнесмен Бо — страдает из-за проблем с психикой. Зрители увидят жизнь героя с его ранних лет до глубокой старости.

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Режиссером кинокартины выступил Ари Астер, который также был постановщиком хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация». В фильме снялись актеры Паркер Поузи, Эми Райан и Ричард Кайнд.

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Мировая премьера запланирована на 21 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом 2022 года, собрав в прокате более 1,7 миллиарда долларов. Создатели проекта, оценивая успех, решили снять еще как минимум три части. По предварительным данным, премьера продолжения «Аватара» состоится в декабре 2024 года.