Интересное 09 декабря 2022, 17:15 Трейлер детектива «Всевидящее око» появился в Сети

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Студия Netflix представила трейлер детектива «Всевидящее око». Режиссером картины выступил Скотт Купер. Главную роль в фильме исполнили Кристиан Бэйл и Гарри Меллинг. Об этом сообщил Piter.TV.

Сюжет фильма посвящен убийствам, которые произошли в Военной академии США в Вест-Пойинте в 1830-х годах. Главный герой — детектив Огастус Лэндор — начал расследование в компании молодого кадета Эдгара Аллана По.

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В съемках картины приняли участие Джиллиан Андерсон, Тоби Джонс и Роберт Дюваль. Премьера фильма состоится 6 января 2023 года.

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