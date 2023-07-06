Интересное 06 июля 2023, 15:46 Трейлер Dead by Daylight с Николасом Кейджем появился в Сети

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В Сети появился полноценный трейлер игры ужасов Dead by Daylight с актером Николасом Кейджем. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на сайт forums.bhvr.com.

Сообщается, что персонаж Кейджа может выпустить на волю свои инстинкты, хотя результат будет непредсказуемым. Другая способность актера позволяет игрокам предвидеть следующий шаг убийцы.

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Игроков предупредили, что разработчики игры заблокировали покупку дополнений для стримеров из России.