Трейлер боевика «Флешбэк» с Лиамом Нисоном появился в Сети

Трейлер боевика «Флешбэк» режиссера Мартина Кэмпбелла, известного по фильму о Джеймсе Бонде «Казино Рояль», появился в Сети. Главные роли в кинокартине исполнят Лиам Нисон, Моника Белуччи и Гай Пирс. Об этом написал сайт INC News.

По сюжету герой-убийца Лиама Нисона получает задание устранить несовершеннолетнего. В свою очередь он не хочет этого делать, а решается отомстить и наказать тех, кто возложил на него такую миссию. Однако в один момент сталкивается с потерей памяти, за счет чего усложняется этот процесс.

Гаю Пирсу предстоит исполнить в боевике роль агента ФБР. Он также занимается охотой на криминальных лиц, нанявших персонажа Нисона.

«Я хочу справедливости. Мы все должны умереть. Важно то, что ты сделаешь перед тем, как уйти», — говорит он в трейлере.

«Флэшбек» стал ремейком бельгийского фильма «Синдром Альцгеймера», который был снят по одноименному роману Джефа Гираертса. Мировая премьера состоится 29-го апреля.