Интересное 24 мая 2023, 12:45 Трехмесячную медведицу спасли в Пермском крае

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Трехмесячную бурую медведицу по имени Машенька спасли в Пермском крае. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Истощенное животное обнаружил местный охотник и передал всю информацию специалистам. Медведицу доставили на реабилитацию в Тверскую область, там хищницу откармливают молоком, яйцами и сливками для скорейшего восстановления сил.

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Отмечается, что как только медведица окрепнет и наберет вес, ее вернут в леса Пермского края.