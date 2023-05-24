24 мая 2023, 12:45
Трехмесячную медведицу спасли в Пермском крае
Трехмесячную бурую медведицу по имени Машенька спасли в Пермском крае. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Истощенное животное обнаружил местный охотник и передал всю информацию специалистам. Медведицу доставили на реабилитацию в Тверскую область, там хищницу откармливают молоком, яйцами и сливками для скорейшего восстановления сил.
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Отмечается, что как только медведица окрепнет и наберет вес, ее вернут в леса Пермского края.
Животные
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