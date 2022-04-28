Трехмерную панораму «Пропавшие в кинохронике» открыли в Петербурге

Иммерсивную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике» открыли в самом крупном павильоне «Ленфильма». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Первые посетители смогут попасть туда уже 30 апреля. Экспозицию создавали специалисты творческих мастерских «Невский баталист».

«Экспозиция монтировалась, мягко говоря, не просто. Но я рад, что опыт нашей мастерской, а это фактически опыт ленинградской школы бутафоров, смогли сохранить и перенести именно в том месте, где он возник — на „Ленфильме“», — рассказал руководитель команды «Невский баталист», автор трехмерных панорам Дмитрий Поштаренко.

Команда поставила перед собой задачу создать максимально реалистичную работу. Она посвящена работе кинооператоров и хроникеров военных лет.