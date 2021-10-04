Трехкилограммовый гриб-мутант нашли в Мордовии

Трое детей обнаружили трехкилограммовый гриб-дождевик в Мордовии. Гриб рос в Темниковском районе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Мама грибников Елена Висюлькина рассказала, что дети отправились погостить на выходные к бабушке в деревню Александровка. Они решили помочь в поисках грибов к ужину. Женщина отметила, что когда дети принесли огромную находку, она не сразу поняла, что это такое, и перепутала растение с тыквой.

«Дождевик мы взвесили — почти три килограмма в нем, потом пожарили. Чтобы приготовить только его половину, нам пришлось взять две сковородки. На вкус напоминает мясо курицы. Было очень вкусно, хватило на ужин нашей большой семье», — рассказала Елена.

Женщина отметила, что обнаружить дождевики можно в хвойных лесах. В благоприятных условиях их вес может достигать шести килограммов.