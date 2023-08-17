Интересное 17 августа 2023, 16:45 Трех медведей из Иркутского заповедника выпустят в дикую природу

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Троих медведей выпустят из иркутского заповедника в дикую природу. Об этом сообщил ОТР.

Животных нашли год назад в плачевном состоянии. Сейчас они выросли и восстановились. Сотрудники заповедника считают, что медведи готовы к жизни в естественных условиях.

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Ранее стало известно, что медведь ворвался в дом 82-летней женщины Колорадо (США) и ранил ее. Животное поцарапало пенсионерке ноги. Специалисты предположили, что не нее напал детеныш или годовалый зверь.