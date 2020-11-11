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    11 ноября 2020, 15:39

    Трансгендера впервые признали самой красивой женщиной в Новой Зеландии

    Полина Петрова

    Ариэль Кейл из Филиппин стала первой трансгендерной женщиной, которая стала победительницей на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия», пишет издание DailyMail.
    Трансгендера впервые признали самой красивой женщиной в Новой Зеландии

    Уточняется, что 26-летняя женщина большую часть жизни провела в Новой Зеландии. Она имеет образование дизайнера. Ариэль родилась мужчиной и всегда мечтала биологически стать женщиной. Три года назад она начала осуществлять свою мечту.

    Родственники не поддержали Кейл и запретили ей принимать гормоны. Опасения родителей не остановили Ариэль, и она покинула дом детства, информирует сайт «Утро.ру».

    В этом году Кейл сделала операцию по смене пола, которую выполнил хирург из Таиланда. Перевоплощение в женщину стоило филиппинке приблизительно 780 тысяч рублей.

    Мир постепенно начинает признавать сменивших пол людей в разных сферах жизни. Недавно демократ Сара Макбрайд стала первым в американской истории открытым трансгендером, получившим место в Сенате. Она представляет штат Делавэр.