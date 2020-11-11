Трансгендера впервые признали самой красивой женщиной в Новой Зеландии

Уточняется, что 26-летняя женщина большую часть жизни провела в Новой Зеландии. Она имеет образование дизайнера. Ариэль родилась мужчиной и всегда мечтала биологически стать женщиной. Три года назад она начала осуществлять свою мечту.

Родственники не поддержали Кейл и запретили ей принимать гормоны. Опасения родителей не остановили Ариэль, и она покинула дом детства, информирует сайт «Утро.ру».

В этом году Кейл сделала операцию по смене пола, которую выполнил хирург из Таиланда. Перевоплощение в женщину стоило филиппинке приблизительно 780 тысяч рублей.

Мир постепенно начинает признавать сменивших пол людей в разных сферах жизни. Недавно демократ Сара Макбрайд стала первым в американской истории открытым трансгендером, получившим место в Сенате. Она представляет штат Делавэр.