Трамп назвал Зеленского «президентом России»
На эту ошибку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл и опубликовал видео в своем Twitter-аккаунте.
Трамп говорил о стенограмме известного скандального разговора с Зеленским, и два раза случайно назвал его «русским президентом».
«Как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. На него не оказывалось никакого давления», — говорит Трамп журналистам.
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Интервью презента США было также опубликовано на официальном сайте Белого дома.
В том телефонном разговоре, который состоялся 25 июля, американский лидер попросил украинского президента инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который собирается вступить в президентскую гонку в 2020 году. Это послужило причиной начала импичмента, на котором настояла партия демократов.