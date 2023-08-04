04 августа 2023, 19:36
Традиционный XI фестиваль уличных театров «Елагин парк» состоялся в Петербурге
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге состоялся XI фестиваль уличных театров «Елагин парк». Об этом сообщил Piter.TV.
Участников фестиваля объединила тема «Старше на 10 минут». Она отсылает к фильму Герцога Франка.
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Посетителям представили 35 спектаклей, 14 из которых — премьеры.
На фестиваль прибыли театральные труппы из Минска, Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Воронежа, Орла, Самары, Смоленской области и, конечно, Санкт‑Петербурга.
«Мы приглашаем театра, которые близки нам по духу, по энергетике, по свету и доброте, которую они излучают», — рассказала заместитель директора ЦПКиО имени С. М. Кирова Алиса Нагорская.
Фестивали
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