Интересное 27 июля 2023, 18:20 Традиционный фестиваль «Хопер-2023» состоится в Пензенской области

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Фестиваль «Хопер-2023» состоится в Пензенской области. Он объединит исполнителей и коллективы из разных уголков страны. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Организаторами фестиваля станут Сердобское районное отделение Русского географического общества и администрация Сердобского района при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области, а также Законодательное собрание региона и пензенское отделение РГО.

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В 2021 году мероприятие вошло в проект «Чистая страна». Основатель фестиваля, автор-исполнитель, председатель Сердобского районного отделения РГО Алексей Марьин назвал главной целью мероприятия развитие активной гражданской позиции у молодежи.