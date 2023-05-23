Интересное 23 мая 2023, 17:05 Товаровед Макошина: чаще всего в мае дачники покупают принадлежности для высадки рассады

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С наступлением мая начинается активный дачный сезон. О том, какие инструменты пользуются особым спросом среди россиян в этот период, рассказала товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина в беседе с РИА ФАН.

По словам эксперта, больше всего в мае востребованы лопаты, секаторы, ведра и принадлежности для высадки рассады. Кроме того, популярностью у дачников пользуются товары для мульчирования грунта и удобрения почвы.

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Макошина отметила, что также в этом году россияне активно покупают ящики для декоративных растений и опоры для них.