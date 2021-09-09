Торжественное открытие движения по Бакунинскому мосту состоялось в Пензе 9 сентября. На мероприятии присутствовали врио губернатора Олег Мельниченко и другие представители власти. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

«Бакунинский мост — это важная транспортная артерия нашего города, она соединяет районы ГПЗ-24, Ахуны, район Маяка с центром. Это фактически мост, который „сшивает“ две части нашего города. Я хочу поблагодарить мостостроителей и дорожников за работу, которую они сделали за прошедшие два года», — сказал Мельниченко.

Средства на реконструкцию моста выделил президент Владимир Путин. Как отметил Мельниченко, на исправление дорожной ситуации в регионе за последние несколько лет было выделено около 12 миллиардов рублей.