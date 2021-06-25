Торнадо и смерчи могут появиться в России

В будущем в России увеличится риск возникновения торнадо и смерчей. Это связано с глобальным потеплением, рассказал Ura.ru научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Игорь Мохов.

Он отметил, что из-за глобального потепления атмосфера теряет устойчивость и создает благоприятную среду для возникновения вихрей. В России вероятность возникновения смерча не такая большая как в Африке или США по географическим причинам, но со временем она может увеличиться.

«При потеплении влагоемкость атмосферы, то есть сколько влаги она может содержать, увеличивается. Поэтому возрастает и интенсивность внетропических циклонов. Сейчас более мощные ливни намного чаще стали идти, чем раньше, соответственно, и риск более мощных торнадо возрастает, хотя в России это не так ощущается», — отметил Мохов.