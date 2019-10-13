Топ-8 недорогих вещей, которые помогут осознать, что детство закончилось

Треть россиян предпочла экономить на здоровье Подробнее

Узкий еженедельник не занимает слишком много места на столе, но обойтись без него сложно. Иначе как не забыть забрать вещи из химчистки, отвести ребенка к стоматологу и записаться на мастер-класс.

Набор пластиковых контейнеров позволит не только хранить приготовленную еду в холодильнике, но и брать ее с собой на работу, а также быстро разогревать в микроволновке. Стоят такие емкости копейки, но жизнь облегчают значительно.

Напоминалки на холодильник — это отличный способ не забыть о главных делах на день. А еще на них можно писать меню или романтические послания любимому человек. Ничто так не радует во взрослой жизни, как знать, что тебя любят и о тебе заботятся.

Отрывной блокнот для списка покупок или составления меню избавит от лишних трат. Взрослые ведь вынуждены все время экономить и не могут себе позволить потратить все карманные деньги на чипсы и сладости. Брокколи, обезжиренный йогурт, куриное филе уже в корзине, что там у нас дальше по списку?

Еще один блокнот для учета расходов и ведения семейного бюджета. Приложение на телефоне для этих же целей можно случайно удалить, а вот блокнот не подведет никогда. Иначе как взрослому человеку понять, куда внезапно делась половина зарплаты.

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Водоотталкивающий спрей позволит защитить обувь в дождь и слякоть. Лучшие и самые удобные ботинки всегда пачкаются в самый неподходящий момент. И чем этот момент важнее (первое свидание или собеседование), тем сильнее загрязнение. Пара минут опрыскивания обуви чудо-жидкостью из баллончика — и уверенности в себе хоть отбавляй.

Многоразовые пакеты на зип-застежке — это невероятно удобная вещь для заморозки всего, чего угодно. Остались недоеденные колбаса и сыр? Их можно порезать кубиками и заморозить в пакете, а за пару дней до зарплаты, когда финансы почти на нуле, кинуть на сковородку, убить яйца и быстро приготовить сытный завтрак. А еще можно замораживать впрок ягоды, фрукты, овощи, полуфабрикаты.

Как минимум одна книга о победе над собой, вырабатывании полезных привычек или способах экономии. А лучше две книги. Или даже три. И пусть из-за работы, домашних и семейных дел их некогда будет читать, но купить нужно обязательно. У взрослых так принято: заниматься (или хотя бы делать вид) саморазвитием.