Топ-5 невероятных оптических иллюзий из Instagram. Видео

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Трюк с кольцом основа на третьем законе Ньютона. Когда оно ударяет по цепочке, импульс уходит до самого ее конца, который захлестывается наверх.

Объект на самом деле имеет цилиндрическую форму. Он вращается вокруг вертикальной оси, создавая иллюзию двух осей. Отличная иллюстрация к движению точки, одновременно совершающей два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Эта метла Nimbus 2000 из мира Гарри Поттера никуда не летит. Иллюзия создается благодаря двум магнитам, расположенным около черенка и прутьев.

Зеркальная иллюзия из Вселенной «Звездных войн». Двустороннее зеркало позволяет создать два симметричных изображения.

Занятный образчик лэмпворка — внешняя выпуклая линза создает иллюзию спирали, которая теряется в глубине легированного (окрашенного — прим.ред.) металлами и их оксидами кварцевого стекла.