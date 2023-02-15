Интересное 15 февраля 2023, 16:08 Том Холланд вновь исполнит роль Человека-паука

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Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием Entertainment Weekly сообщил, что актер Том Холланд вновь предстанет в роли Человека-паука.

Файги не стал раскрывать подробности, наденет Холланд супергеройский костюм для сольной ленты о Человеке-пауке или же для новой части «Мстителей».

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«У нас есть большие идеи, и наши сценаристы сейчас берут ручку и бумагу», — процитировано РИА ФАН главу киностудии.

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В 2021 году Холланд появился в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».