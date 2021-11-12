Том Хэнкс получил роль в ремейке «Пиноккио»

В новой кинокартине «Пиноккио», которая выйдет на Disney+, роль Джепетто сыграет голливудский актер Том Хэнкс. Фильм должен появиться во второй половине 2022 года. Об этом написал портал ScreenRant.

В последние годы Disney активно снимает киноленты по своим классическим мультфильмам. На суд зрителей уже были представлены «Король лев», «Мулан» и «Алладин». Также в скором времени на киноэкраны выйдут «Русалочка» и «Питер Пэн». Об этом сообщило РИА ФАН.

Перезапуск «Пиноккио» запланирован на период между июлем и сентябрем 2022 года. Постановщиком кинокартины выступит Роберт Земекис, с которым звезда «Форреста Гампа» уже работал над мультфильмом «Полярный экспресс».