Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

Британский актер Том Харди поделился с подписчиками в Instagram видео со съемок первого фильма «Веном». Ролик показывает, как выглядела бы финальная битва симбиотов Эдди Брока и Карлтона Дрейка без спецэффектов.

«Неловкий фрагмент из-за кулис, который записала Келли Марсел (продюсер). Какой-то физический театр», — подписал актер видеозапись.

Движения актеров действительно больше напоминают театрализованное представление, чем жестокую битву двух сильнейших инопланетных существ, как в киноленте. В «Веноме» Эдди Брок, роль которого исполнил Харди, сражается за спасение Вселенной, а Карлтон Дрейк, которого сыграл Риз Ахмед, — за ее порабощение.

Всего за сутки закулисный ролик пользователи соцсети просмотрели больше миллиона раз. Первый фильм собрал 856 миллионов долларов при заявленном бюджете в 100 миллионов долларов. Как ожидается, вторая часть блокбастера Marvel выйдет на большие экраны уже в октябре этого года. Дату премьеры пока не переносили. Режиссером сиквела станет британец Энди Серкис. Этот проект будет его третьей авторской работой.