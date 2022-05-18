Том Блит сыграет в приквеле «Голодных игр»

В 2020-м стало известно о выходе приквела популярной франшизы «Голодные игры». Картина получит название «Баллада о змеях и певчих птицах». Теперь появилась информация о том, кто исполнит главную роль. Об этом сообщил «Ридус».

Режиссерское кресло займет Фрэнсис Лоуренс, который работал над тремя фильмами серии из четырех. А вот роль главного злодея картины займет звезда сериала «Билли Кид» Том Блит. Премьера «Баллады о змеях и певчих птицах» состоится в 2023 году.