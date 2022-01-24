Толпа обезьян атаковала город Лопбури в Таиланде

Сотни испуганных обезьян заполонили улицы города Лопбури в Таиланде. Об этом сообщил ОТР.

Бегство животных спровоцировали выстрелы фейерверка. Пробежав через весь город, звери выбрали безопасное расстояние и начали наблюдать за салютом.

Многие местные жители отмечают, что приматы являются большой проблемой для города. Они воруют продукты, а также нападают на туристов. Приматы часто отнимают у людей личные вещи. Стерилизация не помогает эффективно решить данную проблему.