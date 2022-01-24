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    24 января 2022, 16:58

    Толпа обезьян атаковала город Лопбури в Таиланде

    Арина Бобкова

    Сотни испуганных обезьян заполонили улицы города Лопбури в Таиланде. Об этом сообщил ОТР.

    Бегство животных спровоцировали выстрелы фейерверка. Пробежав через весь город, звери выбрали безопасное расстояние и начали наблюдать за салютом.

    Многие местные жители отмечают, что приматы являются большой проблемой для города. Они воруют продукты, а также нападают на туристов. Приматы часто отнимают у людей личные вещи. Стерилизация не помогает эффективно решить данную проблему.