Садоводам рассказали, какие растения можно пересаживать из горшка в открытый грунт и обратно

Некоторые растения можно перенести из огорода в дом и высадить в горшках. По весне их вновь можно разместить в саду. Плодоносить такие культуры будут не хуже, чем в прошедшем году. Об этом сообщило «Утро.ру».

Одними из растений, которые легко переносят подобную пересадку, являются помидоры. Они спокойно растут на подоконнике даже в самую плохую погоду. Однако выделять им нужно достаточно места — спустя время томаты разрастутся как в длину, так и в ширину.

Перцы — еще одно растение, которое можно выращивать в домашних условиях. Плодоносить растения могут в любое время года, при этом не разрастаясь, в отличие от помидоров.

В холодное время года на подоконнике можно высадить зеленый лук. Он будет давать новые ростки на протяжении всех холодов.

Также в горшок можно пересадить одну из самых популярных у хозяик преправ — базилик. Если же побеги растения оголились, необходимо провести обрезку, удалив две трети куста. В скором времени зелень вновь станет пышной.

В конце лета-начале осени желательно перенести мяту в дом. Это растение можно будет добавлять в чай.